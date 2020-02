"Club heeft er alles aan gedaan om Jelle de rest van het seizoen te laten spelen"

Jelle Vossen (30) zat al een tijdje op een zijspoor bij Club Brugge en versierde net voor het einde van de wintermercato nog een transfer naar Zulte Waregem. Vossen scoorde zondagavond al twee keer voor zijn nieuwe werkgever, maar zal dat morgenavond (normaal gezien) niet doen.

Zulte Waregem neemt het op tegen Club Brugge, maar mag zijn aankoop niet laten spelen. In de overeenkomst tussen Essevee en de competitieleider zou staan dat Zulte Waregem meer moet betalen als het Vossen toch in actie laat komen.

Op zijn perspraatje liet Francky Dury niet in zijn kaarten kijken, maar in zijn ietwat mysterieuze babbel liet de T1 schijnbaar verstaan dat Essevee die afspraken misschien wel aan zijn laars zal lappen (met een boete als risico?). Hoe reageert zijn collega Philippe Clement daar op? "Ik was niet bij de onderhandelingen", vertelde de Brugse hoofdcoach op zijn persconferentie.

"Ik weet niet over welke afspraken het gaat. Ik heb begrepen dat Jelle hier weinig speelde, aangezien er op zijn beste positie concurrentie was van Schrijvers, Tau en De Ketelaere. Vossen vroeg om een stap te zetten. Club, en daar tel ik mezelf bij, heeft uit respect naar Jelle alles gefaciliteerd om dat op een goeie manier te doen."

"Je moet dan tot een akkoord komen met de andere ploeg. In het begin was het bij de andere kant een te duur verhaal. Op dat moment is de deal verder gefaciliteerd zodat het een goedkoper verhaal is geworden in bepaalde omstandigheden. Dat is het verhaal. Club heeft alles gedaan om Jelle op een goeie manier de rest van het seizoen te laten spelen zoals hij zelf wou. Nu is het de keuze aan Zulte Waregem of ze dit doen of niet."

Met Vossen heeft Zulte Waregem nu wel "de perfecte mol" in zijn gelederen. "Hij weet hoe we werken en wat onze ideeën zijn. Maar ik denk dat Dury dat ook wel weet. We hebben al drie keer tegen elkaar gespeeld dit seizoen. Dit zal het verschil niet maken."