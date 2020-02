Saelemaekers in La Tribune over Milan-debuut: "Begreep niks van Italiaanse instructies"

Saelemaekers kon al meteen uitpakken met een anekdote: "Toen ik moest invallen, waren de instructies enkel in het Italiaans. Ik verstond er helemaal niets van. Ik wist zelfs niet op welke plaats ik moest invallen. Pas toen ik zag welke speler eraf kwam, wist ik waar ik moest gaan staan." Algemene hilariteit in de studio. "De kleuren van Milan ken ik natuurlijk wel", lachte Saelemaekers.

"Ik speelde op de rechtsachter, maar omdat Verona maar met zijn tienen was, kon ik me offensiever uitleven."

Hij begon met zijn invalbeurt in het laatste kwartier tegen Verona . Saelemaekers viel in voor rechtsback Calabria. "Het was ook voor mij een historisch moment. Het was een kinderdroom die werkelijkheid werd. Ik was wat gestresseerd, maar toen ik eenmaal speelde, liep het los."

Het was een van de opmerkelijkste deals in het slot van de wintermercato: Saelemaekers (20), die de Belgische recordkampioen ruilt voor de Italiaanse topclub Milan, een grote naam, al staat de club pas negende in de Serie A. In La Tribune doet hij uitgebreid zijn verhaal.

"Ik wist nog van niets, toen veel Milan-fans me begonnen te volgen op sociale media"

Een week geleden had Saelemaekers nog niet durven dromen van speelminuten in de Serie A, laat staan een transfer. Hij doet uit de doeken hoe zijn transfer in zijn werk ging. "Mijn manager sprak 2 à 3 weken geleden al eens met de directie, maar toen was er niets concreets. Het vertrek van Suso heeft de boel in beweging gezet."

"Ze hebben mijn manager met spoed gecontacteerd, alles tussen Anderlecht en Milan was snel geregeld en op de laatste mercatodag was ik daar. Alles is op 1 dag gebeurd."

Saelemaekers schudt al een volgende anekdote uit zijn mouw. Het was op de sociale media dat hij zag dat er iets stond te gebeuren: hij was zelf nog niet op de hoogte. "Ik keek 's avonds op mijn telefoon en zag dat heel veel Milan-supporters me begonnen te volgen op de sociale media.Ik vroeg me af wat er gebeurde, gaf mijn naam in op internet en zag dat er heel wat krantenartikels waren die me bij Milan aankondigden. Dat was wel zot."

Zijn leven is alvast van de ene dag op de andere veranderd, net als dat van zijn familie: "Het was allemaal heel emotioneel, vooral op het einde van de dag toen alles getekend was. In de loop van de dag was er niet echt tijd om daar bij stil te staan, we waren wat opgejaagd, ook al omdat het vliegtuig niet op tijd kon vertrekken. Maar toen ik tekende en mijn moeder naast mij zag huilen, raakte mij dat enorm. We hebben alles als familie beleefd. Dat was een ongelooflijke ervaring."

"Dat ik vertrek, doet mijn moeder een beetje pijn. Maar ze zegt dat ik mijn droom moet volgen en ze geeft me die vrijheid. Al gaan mijn ouders al meteen niet akkoord met mijn appartement in Milaan, maar dat komt wel in orde. Dat zijn futiliteiten", grapte de polyvalente youngster." (lees voort onder Instagram)