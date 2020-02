Robert Lewandowski pikt de draad weer op: 8e keer Pools Voetballer van het Jaar

Lewandowski hielp Bayern in 2019 aan titel en beker. Hij maakte in het kalenderjaar 48 doelpunten in 48 competitiewedstrijden, een indrukwekkende statistiek. Hij eindigde voor de 4e keer als topscorer van de Bundesliga en is met 22 goals in 20 duels ook dit seizoen goed op weg naar een nieuwe topschutterstitel.

De prijs voor Pools Voetballer van het Jaar wordt uitgereikt door het gerenommeerde voetbalmagainze "Pilka Nozna". Lewandowski reageerde tevreden op Instagram: "Elke onderscheiding is niet alleen een bevestiging dat mijn werk waarde heeft, maar ook een motivatie om nog harder te werken."

"Bedankt om mij deze award toe te kennen en om de nationale ploeg, waar ik aanvoerder van ben, tot Team van het Jaar te kronen. Ik bedank al mijn supporters, dankzij jullie ben ik sterker."