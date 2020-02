Auteur van vernietigend rapport over Rusland zal dopingonderzoek in gewichtheffen leiden

De Internationale Gewichtheffederatie kwam begin januari in het oog van de storm terecht. In een tv-documentaire op de Duitse openbare omroep ARD werd voorzitter Tamas Ajan beschuldigd van corruptie.

Ajan zou ervoor gezorgd hebben dat gedopeerde atleten niet gecontroleerd werden. Dopingcontroleurs lieten zich omkopen om urinestalen te manipuleren.



Ajan besliste naar aanleiding van die documentaire om de volgende 90 dagen zijn functies naast zich neer te leggen.

Dat zou de tijd geven voor een onafhankelijk onderzoek, dat geleidt wordt door Richard McLaren. De Canadese jurist schreef in 2016 in opdracht van het Wereldantidopingagentschap (WADA) een rapport dat het bestaan van een door de staat geleide dopingsysteem in Rusland blootlegde.