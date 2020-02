"Remco Evenepoel heeft de harten van iedereen in San Juan veroverd"

"Remco heeft ons een warm gevoel bezorgd"

Toen Evenepoel het publiek na zijn eindzege toesprak in het Spaans, droeg hij het Argentijnse voetbalshirt van Messi. "Dat gaf me een warm gevoel", zegt de Argentijnse journalist. "Remco heeft getoond dat hij een band kan scheppen met de Argentijnen."

"Remco weet hoe hij moet omgaan met het publiek. Hij nam na zijn eindzege zelf het initiatief om enkele woorden in onze taal te spreken. Dat toont dat hij er enorm mee bezig is om een band te creëren met de fans."

"In San Juan is wielrennen sport nummer 2, na voetbal. Remco Evenepoel is er de voorbije week in geslaagd om de harten van iedereen in San Juan te veroveren door zijn enthousiasme en charisma", zegt de Argentijnse journalist Federico Herrera.

"Hij heeft de capaciteiten om mee te strijden in een grote ronde"

De Argentijnse journalist gelooft dat Evenepoel in de toekomst een grote rol kan spelen in de Giro, de Tour en de Vuelta. "Hij heeft een goede tijdrit in de benen en dat is de basiseigenschap om een ronderenner te worden."

"Remco heeft in San Juan ook bewezen dat hij sterk kan zijn in de bergen. Hij heeft dus de mogelijkheden om uit te groeien tot een van de beste renners ter wereld en mee te strijden in grote rondes."

"We zijn heel trots dat misschien wel de beste renner ter wereld hier vorig jaar zijn profdebuut gemaakt heeft in San Juan. Bovendien is Remco de jongste eindwinnaar ooit van deze rittenkoers. Hij zal voor altijd in de harten zitten van de inwoners van San Juan."