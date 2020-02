Sporters schitteren in Super Bowl-reclame: teasende Brady, vrouwelijke coach en Bolt

De Super Bowl is niet alleen de jaarlijkse hoogmis van het American Football, maar ook voor reclamemakers is dit hét moment van het jaar om te schitteren. Wij selecteerden enkele memorabele commercials waarin sporters een hoofdrol spelen.

Brady: "Aan alle goeie dingen komt een einde"

Tom Brady is een vaste klant in de Super Bowl, maar dit jaar stond de quarterback van de New England Patriots voor een keer niet op het veld. Velen gaan ervan uit dat de 42-jarige Brady er binnenkort mee ophoudt en het is hierop dat hij zinspeelt in een commercial voor Hulu, een streamingdienst vergelijkbaar met Netflix.

De eerste vrouwelijke coach in de Super Bowl: "Be the one"

De 54e Super Bowl zal de geschiedenisboeken ingaan als die van de Kansas City Chiefs, maar ook wel een beetje als die van Katie Sowers. Sowers is namelijk de eerste vrouwelijke (assistent-)coach die tijdens de Super Bowl aan de zijlijn stond. Voor Microsoft de reden om haar te bombarderen tot de hoofdpersoon van hun commercial.

Biermerk strikt Bolt en Koepka

Biermerk Michelob trok alle registers open voor zijn jaarlijkse Super Bowl-commercial. Worstelaar John Cena en talkshow-presentator Jimmy Fallon spelen de hoofdrol, maar sprintlegende Usain Bolt, topgolfer Brooks Koepka en beachvolleyvedetten Kerri Walsh en Brooke Sweat maken opvallende cameo's.

NFL 100: jongetje is toekomstige ster tussen de sterren