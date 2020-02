Belofte Marthe Truyen met tranen in de ogen: "Had WK beter gelopen"

Toen Marthe Truyen zondagochtend de gordijnen opentrok, voelde ze de bui al hangen. Het vlakke parcours in Dübendorf was als in een modderpoel herschapen. Iets waar de 20-jarige studente niet van houdt.

Truyen finishte op meer dan 6 minuten van wereldkampioene Norbert Riberolle. "Voor een 18e plaats ben ik niet naar Zwitserland gekomen", reageerde ze met tranen in de ogen.

"Het parcours was mijn ergste nachtmerrie. Hier kom ik zo veel kracht tekort, ik had het beter al lopend afgelegd."

"Ik beleef dit jaar echt een rotseizoen. Het hele jaar zit ik in het sukkelstraatje", gaat Truyen voort, "maar volgend jaar begin ik met een propere lei en kom ik sterker terug."