Rapencross in Lokeren is de opener van het volgende veldritseizoen

Vorig seizoen was de Rapencross in Lokeren de eerste veldrit waarin Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Toon Aerts samen aan de start stonden.



Maar het was Daan Soete die met de bloemen ging lopen. Van der Poel ging tegen de grond en werd afgevoerd met een voetblessure. Bij de vrouwen was Sanne Cant toen de beste.

Na een sabbatjaar staat de veldrit in Lokeren volgend seizoen weer op de kalender. Op 12 september opent de Rapencross zelfs het veldritseizoen.

"De Rapencross van 2020 zal zeker geen kopie worden van de laatste editie", zegt organisator Bram De Brauwer. "De Mont-Henri in het Park ter Beuken wordt wel zeker opnieuw in het parcours geïntegreerd."

Daags na de Rapencross staat de veldrit in Eeklo op het programma, die dit seizoen de opener was van het cross-seizoen.