De Condé over transferperiode: "Deze zomer goeie beslissingen nemen met onze buffer"

Racing Genk 2.0 is misschien wat veel gezegd, maar na de transfermaand januari zit de landskampioen weer wat meer in een nieuw jasje. Met Aly Samatta en Sander Berge zijn nog twee kampioenenmakers vertrokken. Technisch directeur Dimitri de Condé: "We moeten verkopen om rendabel te zijn."

"We bekijken nu wie opstaat in deze groep"

"Elk nadeel heeft zijn voordeel", vat Dimitri de Condé bij Sporza de Genkse transferperiode samen. Spits Aly Samatta versierde zijn droomtransfer naar de Premier League, net voor het einde van de wintermercato volgde Sander Berge dat voorbeeld. "We hebben naar Belgische normen twee grote uitgaande transfers gedaan, maar daar is het ons niet om te doen. We zijn trots dat we die jongens kunnen afleveren in de Premier League en het blijft belangrijk om een goeie ploeg te hebben." "We zien dit ook als een opportuniteit. Van onze driehoek op het middenveld is na Pozuelo en Malinovski met Berge nu ook de laatste schakel weg. We hebben het gevoel dat we helemaal opnieuw kunnen beginnen. Tegen Charleroi hebben de spelers zaterdag getoond wat we daar mee bedoelen." "We moeten het meer van het collectief hebben en de komende 4 maanden bekijken we wie opstaat in deze groep. De jongens zullen kansen krijgen en in de zomer zullen we dan de juiste beslissingen nemen. Nu hebben we ook het voordeel dat er financiële middelen zijn om die beslissingen te nemen."

Sander Berge heeft Genk verlaten.

"Geld? We houden de buffer liever hier om deze zomer de juiste beslissingen te nemen"

Racing Genk heeft vorige maand ook twee leidersfiguren verloren. "Dat huiswerk ligt er nu", bevestigt Dimitri de Condé. "We kijken of er andere leiders opstaan. Daar kleeft niet altijd een leeftijd op. Wintertransfer Kristian Thorstvedt (20) is vanaf de eerste dag een leider in de kleedkamer en op het veld. Hebben we genoeg leiders, des te beter. Is dat niet het geval, dan ondernemen we deze zomer de nodige acties." Daar heeft Genk dus een flinke spaarpot voor. "Sheffield kwam pas de laatste 5 dagen officieel op de proppen voor Berge. We hebben beslist om dan niet halsoverkop nog gekke dingen te doen. We houden de buffer liever hier om deze zomer de juiste beslissingen te nemen."

"We moeten verkopen om rendabel te zijn"