Professor: "Bal van Vanaken was tussen de -5 en +3 centimeter over de lijn"

Na Club-Antwerp kon niemand met zekerheid zeggen of de bal van Vanaken (de enige goal in de wedstrijd) over de doellijn was of niet.

Lieven Scheire deed op Twitter een oproep om het op basis van de tv-beelden te berekenen. Philippe Smet, professor optica aan de Universiteit Gent, maakte de berekening.

"Een doelpunt is pas geldig als de bal volledig over de lijn is. En eigenlijk is dat verrassend ver in het doel, want de doellijn is 10 à 11 centimeter breed", zegt Smet in De wereld vandaag op Radio 1.

"Omdat de kopbal (van De Laet) in een boogje uit het doel gaat en je op de beelden perfect kan zien waar de bal op de grasmat weer terechtkomt, kan je uitrekenen waar de bal ongeveer vertrokken zou zijn."

"Als je die berekening maakt, moet je wel wat rekening houden met onzekerheden. Dan kom ik tot het resultaat dat de bal ergens tussen de -5 en +3 centimeter over de lijn moet geweest zijn."

"-5 centimeter betekent dat de bal een stukje boven de doellijn hing. +3 centimeter betekent dat de bal volledig over de doellijn was en het een geldig doelpunt was. Preciezer kan ik het helaas niet berekenen. Je zou wel kunnen zeggen het ietsje waarschijnlijker was dat het geen goal was. Maar eigenlijk kan je er helemaal geen uitsluitsel over geven."