Week van de waarheid voor de Cats: "Ik houd geen rekening met negatief scenario"

"Aanwezigheid van Japan en de VS kan competitievervalsing betekenen"

De Belgian Cats openen het kwalificatietoernooi voor de Spelen in Oostende op donderdag 6 februari met een wedstrijd tegen Canada, waarna zaterdag (08/02) het duel met Japan volgt en zondag (09/02) met Zweden.

"Of dit de week van het jaar is? Ik denk het wel", zegt bondscoach Philip Mestdagh aan Sporza. "We hebben er lang naar uitgekeken. Ik denk dat we er klaar voor zijn."

Hoe schat Mestdagh de tegenstanders in? "Canada heeft veel kwaliteit en staat hoog op de ranking. Dat betekent iets. Japan is ook heel sterk, maar heeft een atypische speelstijl. Ze hebben weinig of geen gestalte, maar ze zijn supersnel. En Zweden heeft zowat onze stijl."

"Of het deze week van moeten is? Zo bekijken wij het ook. Je kunt niet zeggen dat je piekt naar een bepaalde match. Het moet er meteen op zijn."

"Het klopt dat de formule wel wat ingewikkeld is, want Japan zit in onze groep en is als gastland sowieso geplaatst. Misschien laten ze in Oostende een steek vallen. Dan hoop ik dat dat tegen ons is. Eigenlijk kan de aanwezigheid van landen die al geplaatst zijn, Japan en de VS, competitievervalsing betekenen."