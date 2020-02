"Uitstekend werk van OHL, voor Lokeren wordt het er niet makkelijker op"

Enerzijds is het niet eenvoudig om spelers op te halen met wedstrijdritme die een directe versterking kunnen betekenen. Zeker niet vanuit België zelf, waardoor de instroom vanuit het buitenland alweer wat groter wordt. Vanuit 1A is dat uiteraard geen optie, binnen 1B zelf worden eigenijk nauwelijks transfers gedaan.

Toch is spelers halen tijdens de winterstop met het oog op directe versterking in 1B verre van een evidentie.

OHL leverde uitstekend werk op de transfermarkt

De wedstrijden van Play-Off II hebben in principe voor de 1B-ploegen nauwelijks betekenis. Clubs kunnen kiezen om andere spelers of jongeren kansen te geven, het kan ook een test zijn om spelers aan het werk te zien en zelfs in de etalage te zetten tegen de per definitie sterkere 1A-teams.

In die optiek lijkt KRC Genk alweer een verstandige samenwerking op poten te hebben gezet: Lommel SK kan de komende maanden beschikken over Vladimir Screciu en Andras Nemeth, een mooie win-win.

De spelers zijn talentvol, maar komen op dit moment niet in de plannen van coach Hannes Wolf voor en bieden Lommel een interessante surplus terwijl de spelers zelf van meer kunnen genieten dan U21-wedstrijden.

De stap "terug" legde Genk in het recente verleden met Leandro Trossard, Gaëtan Coucke (bij Lommel) en Dante Vanzeir (bij Beerschot) alvast geen windeieren.

Ook OH Leuven leverde in mijn ogen andermaal uitstekend werk. Op cruciale plaatsen lukte het de Leuvenaars om twee directe versterkingen te halen.

Offensief ontbrak het OHL al lange tijd aan creativiteit en verrassing in zijn aanvalsspel, de inbreng van Stallone Limbombe zal in elk geval nog meer snelheid en doelgevaar bijbrengen in de nu al gevaarlijke omschakelingen.

Maar ook Jan Vandenbergh, die eerder al aantoonde defensief topkwaliteit te zijn in 1B, kan probleemloos direct worden ingepast in het team. Bovendien rijft OHL met Vandenbergh rendement binnen op de stilstaande fases. Twee knappe transfers die de Leuvenaren in deze eindstrijd een extra troef zullen opleveren.