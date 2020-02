Fulham verbreekt contract van ex-Standard-speler

De 25-jarige Cissé, die intussen voor de nationale ploeg van Guinee uitkomt, kwam in de zomer van 2017 over van Standard. De verdedigende middenvelder kwam met een totaal van 45 speelminuten amper aan spelen toe en hoewel zijn contract nog doorliep tot medio volgend jaar werd de overeenkomst vroegtijdig ontbonden.



Ibrahima Cissé is een jeugdproduct van Standard Luik. Hij kon er niet meteen kon doorbreken en in 2014 vertrok Cissé naar KV Mechelen. Daar ontpopte hij zich snel tot een onbetwiste basispion op het Mechelse middenveld. Na twee jaar keerde hij terug bij Standard, maar een echte doorbraak bleef opnieuw uit. Nu is ook zijn avontuur bij Fulham ten einde.