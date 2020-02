Familie van Rob Rensenbrink geniet van emotionele herdenking in Anderlecht

Robbie Rensenbrink was in zijn gloriedagen een ware attractie in het Astridpark. Met zijn onvergetelijke acties speelde de Nederlander zich in de harten van de Belgische voetballiefhebbers en die zijn Rensenbrink ook vandaag nog niet vergeten.

Voor de wedstrijd tussen Anderlecht en Moeskroen organiseerde de Brusselse club een kleine herdenking op de middenstip van het veld. De familie van Rensenbrink was uitgenodigd, net als een aantal ex-ploegmaats van Rensenbrink, genre Paul Van Himst, Gilles Van Binst en Jan Mulder.

De spelers van Anderlecht speelden met de naam "Rensenbrink" op de achterkant van hun shirt, in het supportersvak werd een gigantische foto van Rensenbrink getoond en na de 1-0-overwinning poseerden de spelers met een vlag, met daarop de tekst "Legends never die".