Hasselt vervangt Leuven als thuisbasis voor nationale handbalploeg

Hasselt vervangt Leuven als gaststad. Daar was de Sportoase de voorbije drie jaar de thuisbasis van de Red Wolves.

"We hebben het drie jaar uitstekend naar onze zin gehad in Leuven en in de Sportoase. Ik ben de mensen van vzw Tofsport en het team van Sportoase daar zeer erkentelijk voor", zegt afscheidnemend bondsvoorzitter Piet Moons.

Tina Muyllaert, adjunct secretaris-generaal van de KBHB, legt uit waarom de nieuwe locatie in Hasselt (sporthal Alverberg) ligt.

"Elke kandidaat-speelstad had sterke argumenten om de komende drie jaar als gaststad te fungeren. Bij onze beslissing hebben we niet alleen rekening gehouden met de financiële inspanningen die een stad bereid was te leveren. Ook de logistieke kant van het verhaal was belangrijk."

"Bijkomend aspect was de aanwezigheid van een sterke handbalfamilie. De stad Hasselt bood ons een totaalpakket waar wij ons als federatie helemaal in konden vinden."