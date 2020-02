Belgische vrouwen pakken nog eens stevig uit op WK paracycling

Hoet en Monsieur pakten op de slotdag van het WK stevig uit op de 200 meter sprint met vliegende start.

Zowel in de kwartfinales, de halve finales als de finale hakten ze hun concurrentes genadeloos in de pan. In de strijd om het goud gingen de Britse titelverdedigsters Sophie Thornhill en Helen Scott voor de bijl.

Voor Hoet en Monsieur was het de tweede medaille op dit wereldkampioenschap (na brons in de achtervolging) en de derde voor de Belgische delegatie. Het volgende grote doel van Hoet-Monsieur zijn de Paralympische Spelen later dit jaar in Tokio.