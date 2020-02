AA Gent tikt eigen fans op de vingers: "Dit gedrag weerspiegelt onze waarden niet"

"We hanteren een nultolerantie"

"Zulke incidenten bezorgen ons ernstige imagoschade"

"Dergelijke incidenten bezorgen de club ernstige imagoschade", gaat AA Gent verder. "Wij kunnen en zullen niet tolereren dat enkelingen onze jarenlang opgebouwde positieve supportersreputatie in enkele minuten naar beneden halen."

"Een club die met 8.000 supporters naar Wembley reist én achteraf felicitaties ontvangt van de Londense politie over hun voorbeeldige gedrag, kan niet tolereren dat alle andere supporters het slachtoffer worden van dergelijk gedrag. Al zeker niet enkele weken voor de belangrijke Europese verplaatsing naar AS Roma."

"De club is zich bewust van het feit dat het merendeel van onze supporters dit gedrag van een absolute minderheid afkeurt. Tal van afkeurende supportersreacties op sociale media getuigen daarvan."

"De enkelingen die verantwoordelijk zijn voor het gooien van het pyrotechnische materiaal zaterdag mogen zich de vertrouwensbreuk jegens de voorzitter, hun kameraden van de sfeergroep en meer algemeen naar álle AA Gent-supporters dus ferm aanrekenen. Zij en zij alleen zijn verantwoordelijk voor alle consequenties die hieruit zullen voortvloeien."

"Sinds de start van het seizoen zitten we met de club/AA Gent-familie in een positieve dynamiek. Samen met onze supporters willen we dit momentum behouden. We zijn ervan overtuigd dat fanatiek maar positief supportersgedrag ons naar nieuwe hoogtepunten kan stuwen en zullen dergelijk wangedrag ons daar niet van laten afleiden."