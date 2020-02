De klas van Filip Joos: "De lijnrechter moet altijd een beslissing nemen"

De lijnrechter in Club Brugge-Antwerp stond bij de 1-0 van Hans Vanaken voor een verscheurende keuze en keurde het doelpunt goed. De assistent werd achteraf veelal neergesabeld, wat op weinig begrip kon rekenen bij Filip Joos.



Voor de gelegenheid verliet Joos in Extra Time even zijn stoel en nam hij plaats aan zijn flipchart. Leerlingen Peter Vandenbempt, Arnar Vidarsson en Wesley Sonck mochten mee in het hoofd van de lijnrechter kruipen.

Bekijk hier hoe het prettig gestoorde gesprek ging over wie nu het langst op de schoolbanken heeft gezeten, over gokken en giscorrectie bij examens en over tossen.

Of er aan het einde van de discussie eensgezindheid of net ambras was in de klas, ziet u in onderstaand filmpje.