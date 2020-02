Doelmannen riskeren niet langer geel in strafschoppenreeks

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) geeft op zijn website meer tekst en uitleg bij de reglementswijziging. "Als een doelman zijn lijn te vroeg verlaat en daardoor de strafschop opnieuw getrapt moet worden, wordt niet meer meteen een gele kaart gegeven", staat te lezen.

De update van de regel is niet van toepassing op strafschoppen tijdens de reguliere speeltijd, enkel bij een strafschoppenreeks op het einde van de wedstrijd. "Als een doelman hardnekkig aanstootgegevend is tijdens zo'n strafschoppenserie of onsportief gedrag vertoont, moet de scheidsrechter wel een gele kaart geven voor hardnekkig aanstootgevend gedrag", klinkt het nog.

De reglementswijziging is met onmiddellijke ingang van toepassing. Deze week dus al, in de terugwedstrijden van de halve finales in de Croky Cup. Zulte Waregem neemt het woensdag op tegen Club Brugge, Antwerp trekt naar KV Kortrijk. Beide heenwedstrijden eindigden op 1-1.