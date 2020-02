Deceuninck-Quick Step gaat met topsprinter Jakobsen en drie Belgen naar Ronde van Valencia

Deceuninck-Quick Step zit na de eindzege van Remco Evenepoel in San Juan al aan zes overwinningen in 2020. In Valencia hoopt de ploeg van Patrick Lefevere te scoren met Jakobsen. Met drie vlakke ritten lijkt het parcours op het lijf geschreven van de snelle Nederlander.

Hij wordt bijgestaan door de Belgen Yves Lampaert, Tim Declercq en Stijn Steels. De andere renners in de selectie zijn Davide Ballerini, Rémi Cavagna en James Knox.

"Voor alle jongens in Valencia worden het hun eerste competitiekilometers na drie trainingskampen", vertelt ploegleider Tom Steels. "Met Jakobsen mikken we op ritwinst. Voor de aankomsten bergop kijken we richting Knox. Hij kan misschien ook wel een goed klassement rijden."