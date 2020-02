"Tom Pidcock wordt een hele grote, de Belgen eindigden gewoon op hun plaats"

In deze aflevering hoort u:

"Vergeet niet dat Pidcock op het WK op de weg op het podium stond bij de beloften"

Dübendorf in Zwitserland kleurde afgelopen weekend meer oranje, dan zwart-geel-rood. Bondscoach Sven Vanthourenhout noemde de balans "net niet goed genoeg in zijn totaliteit". Bij de profs bij de mannen moesten de Belgen niet alleen de eerste plaats aan de ongenaakbare Van der Poel laten, maar ook de tweede plaats.

Het zilver was voor Tom Pidcock. 20 jaar jong en beter dan Toon Aerts, Wout van Aert of Laurens Sweeck. "Ik ga misschien verbazen, maar ik vind dat bijna iedereen op zijn plaats is geëindigd", zegt Christophe Vandegoor. "Tegen Mathieu van der Poel valt niets te beginnen. Toon Aerts was derde, had misschien tweede kunnen worden, maar tweede of derde worden, dat is zijn plaats."

"Wout van Aert kon een aantal maanden geleden nog niet eens stappen. Die heeft geen reden tot ontgoocheling. Laurens Sweeck heeft zijn moment van glorie beleefd op het BK en dan weet je dat het bijna onmogelijk is om zo'n superdag te herhalen. Michael Vanthourenhout wordt zesde, ook dat is zijn plaats."

"Tim Merlier is wel een ontgoocheling. Daar had ik meer van verwacht. Quinten Hermans is 8e. Ja sorry, maar van Hermans mogen we geen tweede plaats verwachten. En Eli Iserbyt heeft in het begin van het seizoen gedaan wat de anderen niet konden: winnen als Van der Poel er niet was. Iserbyt is neoprof. Mocht hij plots mee hebben gedaan voor de wereldtitel, dan zouden we daar vragen bij stellen."

"Bovendien, en daar wil ik het meeste nadruk op leggen: bij Tom Pidcock wordt wel snel over het feit heen gekeken dat hij een topper is op de weg. Hij is een neoprof, dat wel, maar hij heeft Parijs-Roubaix gewonnen bij de beloften. En hij wint de Ronde van de Elzas bergop. Dat kunnen Vanthourenhout of Iserbyt niet."

"Pidcock reed met een reden voor Wiggins (die ploeg is intussen opgedoekt) en wordt met een reden gevolgd door Team Ineos. Pidcock wordt een hele grote renner, volgens mij. De manier waarop hij wegrijdt van de rest, zegt genoeg."

"Toon Aerts is zeker een heel goede coureur, die het maximale uit zijn kunnen haalt, en Eli Iserbyt is nog maar neoprof. Maar het feit dat Pidcock de grootste concurrent was bij de beloften van Iserbyt en hem heel vaak klopte, mogen we niet negeren. En vergeet ook niet dat Pidcock bij de beloften op het podium van het WK op de weg stond."