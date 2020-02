Coach van Castagne is Serie A-trainer van het jaar

Atalanta Bergamo kende vorig seizoen een onversneden boerenjaar. De historische 3e plek in de Serie A bezorgde de bescheiden club voor de allereerste keer een ticket voor de Champions League.

Rode Duivel Timothy Castagne en zijn ploegmakkers schopten het ook tot in de bekerfinale (2-0-verlies tegen Lazio). Ook dit jaar moet Atalanta niet onderdoen voor de grote jongens. Het team kwalificeerde zich voor de 1/8e finales van het kampioenenbal en prijkt momenteel opnieuw op de 4e plek in de Serie A.

Architect van het succes is Gian Piero Gasperini (62), aan zijn 4e seizoen bezig in Bergamo. Hij werd door zijn collega-trainers bekroond met de "Panchina d'oro", ofwel de Gouden Bank. Gasperini haalde het voor Sinisa Mihajlovic van Bologna, die een speciale prijs ontving voor zijn strijd tegen leukemie, en Massimiliano Allegri. De ondertussen voormalige trainer van landskampioen Juventus won de Panchina d'Oro 3 keer in de voorbije 4 edities, maar moest nu vrede nemen met een 3e plaats.