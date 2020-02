Astana: "Werken niet samen met verdachte dokters zoals Michele Ferrari"

Enkele Deense en Noorse media berichtten afgelopen weekend dat enkele renners van Astana, onder meer kopman Jakob Fuglsang, zich zouden laten begeleiden door de Italiaanse dokter Michele Ferrari. De onafhankelijke antidopingwaakhond CADF zou daarover een geheim rapport in handen hebben.

Astana zegt "nota te nemen" van de berichtgeving en weerlegt tegelijkertijd de beschuldigingen. "Astana is vastberaden in de strijd tegen doping. Al onze renners moeten voldoen aan de antidopingregels, waaronder het verbod om samen te werken met geschorste individuen of dokters", klinkt het.

"Wij werken niet samen met verdachte dokters, zoals dokter Michele Ferrari. De renners mogen geen externe dokters raadplegen om zo activiteiten uit te oefenen, of een dieet of behandeling voorgeschreven te krijgen, die gelinkt zijn aan hun prestatie. Het team houdt contact met de UCI en de CADF om zo meer te weten te komen. We zullen samenwerken met elk onderzoek dat wordt geopend."

Astana benadrukt ook dat er (nog) geen procedure opgestart is tegen een renner van de ploeg. "We geloven dat er onmiddellijk een disciplinaire procedure zou zijn opgestart als het CADF enig bewijs tegen een renner of de ploeg zou hebben."