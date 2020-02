Alle 48 opgepakte Club- en Antwerp-hooligans krijgen stadionverbod

De Antwerpse politie had zondag vernomen dat er een vechtpartij op til was in het naburige Wommelgem en was daarom snel en massaal ter plaatse.

Een groep Club-supporters bleek naar daar te zijn afgezakt om er de confrontatie aan te gaan met een groep fans van Antwerp. Er is even gevochten, maar door de interventie van de politie kon (veel) erger voorkomen worden.

48 relschoppers werden bestuurlijk aangehouden en naar het commissariaat aan de Noorderlaan in Antwerpen gebracht voor identificatie en verhoor. Intussen is iedereen weer op vrije voeten.

"De bus in kwestie is onder begeleiding naar zijn bestemming gebracht, de personen die niet op de bus zaten zijn in de loop van de nacht druppelsgewijs vrijgelaten", klinkt het bij de politie.

Het onderzoek naar het incident loopt nog, maar de 48 opgepakte hooligans hebben intussen alvast een stadionverbod van 14 dagen gekregen.