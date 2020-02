Hoedt in spelerstunnel: "Hij wil praten als een grote jongen op Instagram en dan speelt hij zo'n wedstrijd"

De camera registreerde meteen na de match in de catacomben van het Jan Breydelstadion een kritische opmerking van Wesley Hoedt aan het adres van Lamkel Zé: "Hey, hij wil praten als een grote jongen. Instagram en zo... En dan speelt hij zo'n wedstrijd. Verdomme!"

Lamkel Zé had in de aanloop naar de topper tegen Club Brugge op Instagram wat olie op het vuur gegooid en ook wel zijn excuses aangeboden. In de wedstrijd kon Lamkel Zé zich niet doorzetten.

"Aanvallend kwamen we veel te kort", legde Hoedt in het interview de vinger op de wonde. Maar over Lamkel Zé wou hij niets meer kwijt. "Ik ga helemaal geen namen noemen, dat is niet aan mij."