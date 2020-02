Tuchel en Mbappé in de clinch: "Dit is geen tennis, maar voetbal"

Kylian Mbappé maakte eerder dit seizoen al misbaar bij een naar zijn mening te vroege wissel, maar zo bont als in de match tegen Montpellier maakte hij het nog niet eerder. In een grimmig gesprek probeerde Tuchel Mbappé duidelijk te maken waarom hij in de 68e minuut al rust kreeg, maar dat ging er bij die laatste schijnbaar niet in.

"Ik ben niet boos, maar teleurgesteld", reageerde Tuchel achteraf. "Ik ben de coach, dus ik bepaal wie eruit gaat en wie erin komt. Niemand wordt graag gewisseld, maar dit zijn geen leuke beelden. Het ondermijnt het teambelang. Dit is geen tennis, we spelen voetbal."

Mogelijk wordt Mbappé ook nog gestraft. "Ik moet er eerst nog eens een nachtje over slapen. Zondag bespreken we de wedstrijd en zal ik bepalen wat ik ermee zal doen. Veel zal afhangen van mijn nachtrust."