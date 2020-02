Vanthourenhout: "Volgend jaar moet België in de mannencategorieën beter doen"

"Heel belangrijk dat we gescoord hebben bij de junioren"

3 Belgische junioren en Toon Aerts (3e) vulden op de 2e dag in Dübendorf het mandje met WK-medailles. "Als ik de balans opmaak over alle categorieën heen, hebben we het net niet goed genoeg gedaan", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. "Ik had 6 WK-medailles vooropgesteld en het zijn er 4 geworden. Maar voor een crossland als België moet het wel beter. Daar moeten we eerlijk in zijn." "Heel belangrijk voor mij is dat we bij de junioren gescoord hebben met een volledig Belgisch podium. Dat is de toekomst en de categorie waarmee ik het meest werk." "Bij de mannen elite oogt het podium met een Nederlander, een Brit en een Belg mooi. Maar in principe moeten we daar met 2 Belgen op het podium staan."

Thibau Nys veroverde de wereldtitel bij de junioren.

"Volgend jaar moeten we wel het mooie weer maken bij beloften"

Ook bij de mannen beloften had Vanthourenhout een medaille verwacht. "Maar dat is niet gelukt. We stellen al het hele jaar vast dat de Belgische beloften tekortkomen. Daar is werk aan." "Het is wachten op eerstejaarsbeloften Ryan Cortjens en Witse Meeussen, die nu een overgangsjaar hebben. Volgend jaar zouden zij wel het mooie weer moeten maken bij de beloften." En wat met Thibau Nys volgend jaar bij de beloften? "In principe wordt het voor hem een overgangsjaar. Maar als je de capaciteiten hebt, moet je volgend jaar als eerstejaarsbelofte kunnen meedoen op het WK in Oostende."

Bij de beloften zakte België door het ijs.

"Veel talent bij vrouwen bij 13-, 14- en 15-jarigen"

Bij de vrouwen behaalde België zelfs geen enkele medaille. "Ik hoor en zie dat er veel talent is bij de 13-, 14- en 15-jarigen. Maar dat wil wel zeggen dat we nog een aantal jaren zullen moeten wachten", weet Vanthourenhout. "Op het WK in Oostende zullen we volgend jaar hoogstwaarschijnlijk met hetzelfde probleem kampen bij de vrouwencategorieën. Maar bij de mannen moet het in Oostende in iedere categorie beter."

Vanthourenhout blijft niet bij de pakken neerzitten. "Samen met Cycling Vlaanderen en alle vleugels onder de Belgische wielerbond zullen we de scholen aanspreken en zullen we testen doen met kinderen." "Het is niet omdat we een Wout van Aert hebben rondrijden, dat we niet meer hoeven bezig te zijn met crosstalent."

Julie De Wilde was de beste Belgische junior bij de vrouwen.

