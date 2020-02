Berge is meteen schot in de roos: sterk debuut en nu al bezongen door fans

Het was Sheffield-aanvoerder Billy Sharp die Sander Berge in de kleedkamer verwelkomde met een zelfgemaakte tekst (zie onder) op de muziek van She's Electric van Oasis.

Toen Berge tegen Crystal Palace meteen in de smaak viel bij de fans van Sheffield United, onder meer met zijn geslaagde tackles, werd hij de ex-speler van Genk na de match op dezelfde wijze bezongen.

Berge: "Dat moment dat Billy me verwelkomde in de kleedkamer zal ik nooit vergeten. De fans hebben dat dan overgenomen. Dat was echt een kippenvelmoment. Het is ook een hilarisch nummer."