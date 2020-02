Evenepoel: "De tijdrit was goede test voor de openingstijdrit in de Giro"

Evenepoel: "Was bijna gevallen door 2 Brazilianen"

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) is veelbelovend begonnen aan 2020. In de tijdrit in de Ronde van San Juan blies hij iedereen weg. En zo legde hij de basis voor zijn eindzege in Argentinië.

"Veel tegenstand had Evenepoel niet in Argentinië", klinkt het bij sommigen. "Maar het is hier wel een heel zwaar rondje", reageert Evenepoel. "Het is vooral moeilijk omdat je tegen teams rijdt die je anders nooit tegenkomt. Vooral die nationale selecties maken het in de wedstrijd extra moeilijk."

In het waaierspektakel had Evenepoel vrijdag de slag eerst gemist. "Ik zat nochtans goed vooraan bij Zdenek (Stybar) en Alvaro (Hodeg). Maar plots reden 2 renners van de Braziliaanse selectie heel bruusk naar links in het peloton. Daardoor moest ik mijn remmen dichttrekken, anders was ik gevallen."

"Die nationale selecties houden met niets rekening. Hun renners doen wat ze denken dat ze moeten doen. In een WorldTour-peloton zou dat niet gebeuren."

"Bovendien werd de waaier niet gevormd door zijwind, maar door rugwind. Het ging zo rap dat er heel wat renners van de nationale selecties moesten lossen. Daardoor moesten wij een gat dichten. We waren er dus niet uitgewaaierd, maar waren wel gelost door de omstandigheden en renners van andere teams."

"Maar ik wil de renners van die nationale selecties niets verwijten. Ze kunnen er ook niet aan doen dat het niveauverschil zo groot is."