Mathias Vosté verbetert zijn Belgische record op de 1.000 meter

Het vorige Belgische record (1'08"88) op de 1.000 meter stond ook op naam van Mathias Vosté. Die nationale toptijd zette hij vorig jaar neer in Inzell, op 9 februari.

Bijna een jaar later heeft Vosté die chrono nu dus scherper gezet. In Calgary snelde onze landgenoot naar een tijd van 1'08"57 op de kilometer. 31 honderdste van een seconde sneller dan zijn Belgische record. Vosté eindigde daarmee 2e, achter de Japanner Taro Kondo (1'08"19).

Op de 500 meter benaderde Vosté met 35"23 zijn nationale record tot op 5 honderdste van een seconde.

In Calgary vindt volgend weekend de op 1 na laatste Wereldbekermanche van het seizoen plaats. Een week later staan in Salt Lake City de wereldkampioenschappen afstanden op het menu.