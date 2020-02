Het laatste WK-dagboek van Michel Wuyts: "Zoveel overmacht had ik niet verwacht"

"Als commentator was dit WK, met twee keer 3 wedstrijden per dag, een lekkernij", opent Wuyts. "Ik houd van de afwisseling. Je stapt over van mannen naar vrouwen, van jongens naar belegen mannen. Het parcours en de omgeving vielen me tegen, maar uiteindelijk kregen we een eerlijk WK op een vlakke omloop."

Een waanzinnig vermogen en zoveel klasse

Had je de overmacht van Mathieu van der Poel verwacht? "Niet in die mate. Ik had gedacht dat hij na een ronde of 3 zou aanzetten om vervolgens iedereen naar de verdoemenis te rijden. Maar hij heeft jandorie de kop niet afgestaan. Met een waanzinning vermogen en met zoveel klasse. Daar kan ik absoluut mee leven. Verbluffend." "We hebben een aantal jaren hoog van de toren geblazen over Thomas Pidcock. Bij de junioren en beloften herhaalden we altijd maar wat voor megatalent hij is. Hij toonde meer bij de jeugd dan bijvoorbeeld Toon Aerts daar toonde. En dus zit er wel wat logica in zijn 2e plaats. Dat talent moet je erkennen. Die derde plaats voor de Belgen is goed, maar niet goed genoeg."



Als Sanne Cant moet passen, staan we bij de vrouwen nergens

Mogen de Belgen in het geheel tevreden zijn? Wuyts: "Bij de mannen wel. We hebben het bij de profs naar behoren gedaan. Dat Wout van Aert teleurgesteld is, dat begrijp ik. Ik had er zelf niet bij stilgestaan dat hij altijd al op het podium gestaan heeft, ook bij de jeugd. Maar daar moet hij overheen." "We hebben daarnaast een hele goede lichting bij de junioren met Thibau Nys als schitterende wereldkampioen en met Lennert Belmans en Emiel Verstrynge in zijn zog. Wat de toekomst betreft, zit het goed." "Maar bij de vrouwen staan we nergens als Sanne Cant moet passen. Dat is een pijnpunt en een werkpunt."