Coronavirus gooit ook roet in het eten van de Formule E

Het coronavirus blijft de internationale sportkalender door elkaar gooien. Sportevenementen in China worden om de haverklap uitgesteld.

Na het WK atletiek indoor, de Wereldbeker skiën en olympische kwalificatietoernooien in allerhande sporten heeft de Formule E nu ook beslist om de manche van 21 maart in Sanya, in de provincie Hainan, uit te stellen.

"We moeten de nodige maatregelen treffen om de gezondheid en veiligheid van de staf, deelnemers en toeschouwers te verzekeren", meldt de internationale federatie.

Stoffel Vandoorne leidt na 3 manches in de Formule E, met 3 punten voorsprong op de Brit Alexander Sims. Over 2 weken staat een manche in Mexico-Stad op het programma.