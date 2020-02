Verstrynge moest zeehond nadoen bij podiumplek: "Maar doe het toch niet"

In de schaduw van Thibau Nys werkte Emiel Verstrynge een heel knap WK af. Hij groeide in de wedstrijd en snelde in de slotronde nog voorbij thuisrijder Lillo naar brons.

Bij een podiumplek zou Verstrynge een zeehond nadoen voor Sporza, wist zijn masseur ons te vertellen. "Op stage in Koksijde moesten we zo goed mogelijk een zeehond imiteren. Sindsdien lacht iedereen met mij omdat ik zo goed een zeehond kan nadoen", zegt Verstrynge.

"Deze week lag ik op de massagetafel en zei de masseur: “Als je een podiumplaats behaalt, moet je een zeehond nadoen voor Sporza.” Maar ik zal het toch niet doen", besloot de winnaar van de bronzen medaille bij de junioren.