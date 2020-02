Eli Iserbyt: "Het was alsof ik met mijn achterwiel op ijs reed"

Eli Iserbyt probeerde halfweg de versnelling van Tom Pidcock te beantwoorden, maar dat lukte niet. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal kreeg daarna nog een oplawaai en reed meer dan 5 minuten na Mathieu van der Poel als tiende over de finish.

Iserbyt stopte niet in de zone van de pers voor een reactie, maar reageerde later wel via zijn ploeg. "Mijn eerste rondes waren goed", zegt Iserbyt, "maar ik voelde wel altijd op die bergjes dat ik vooraan moest zitten, want het tempo lag daar iets te hoog voor mij. Je moest lopen en die stappen waren net iets te groot voor mij om te kunnen volgen."

Op de lange rechte stukken had je veel power nodig, maar ik vond nooit echt mijn grip op het parcours. En uiteindelijk zakte ik weg in de wedstrijd. Er waren amper stukken om te recupereren, het was echt lastig."

"Dit was een parcours dat me niet echt lag. Het was een beetje 'te'. Een beetje regen mocht wel, maar voor mij was het net iets te veel en was het heel zwaar. Maar goed, dat was dat. Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg."