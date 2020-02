Daniel is de 3e telg van Maldini-dynastie bij Milan: "Hij heeft talent"

De naam Maldini is sinds jaar en dag verbonden met Milan. Cesare Maldini en zijn zoon Paolo speelden samen meer dan 1.300 wedstrijden voor de Rossoneri. Paolo Maldini was ruim 20 jaar lang een van de beste verdedigers ter wereld en won met Milan onder meer 7 landstitels en 5 keer de Europacup I/Champions League.

Bijna 11 jaar na het pensioen van Paolo Maldini en bijna 4 jaar na het overlijden van zijn grootvader Cesare mocht Daniel Maldini zondag de familietraditie voorzetten. De 18-jarige middenvelder maakte in de wedstrijd tegen Verona zijn debuut voor het team waar zijn grootvader en vader clublegendes zijn.

"Dit was een van mijn doelen", zegt Daniel Maldini, die in de slotfase mocht invallen. "Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken." Coach Stefano Pioli had na afloop mooie woorden voor de 18-jarige debutant. "Die jongen heeft kwaliteiten en talent", sprak Pioli, die wel ook meteen een waarschuwing had. "Talent alleen is niet voldoende."