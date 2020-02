Vanaken: "Ook niet 100% zeker", Hoedt: "Dit is toch geen amateurvoetbal?"

Vanaken: "Neen, ik ben ook niet 100 procent zeker"

Hans Vanaken was de matchwinnaar. "Of ik 100 procent zeker ben dat het een doelpunt was? Neen, maar het doelpunt telt. Het is jammer dat er twijfel is, maar de enige manier om dit op te lossen is doellijntechnologie. Dan ben je 100 procent zeker, zoals in Engeland."

"Maar goed, zo zijn er al veel dingen gebeurd dit seizoen. Tegen Eupen was ik wel 100 procent zeker dat we een penalty moesten krijgen, maar dat gebeurde toen niet. Nu is het eens in ons voordeel, dat mag ook. Hoewel, het kan natuurlijk ook gewoon een geldig doelpunt geweest zijn."