Van Damme: "WK op de weg in Vlaanderen telt enkele kasseistroken en heuvels"

Van Damme: "2021 wordt superjaar voor Belgisch wielrennen"

Het laatste WK veldrijden vond 4 jaar geleden plaats. In Zolder kroonden Wout van Aert en Thalita de Jong zich toen tot wereldkampioenen. Na Zwitserland dit jaar verhuist de WK-karavaan volgend jaar opnieuw naar België, naar Oostende.



"We zijn heel blij dat het WK veldrijden volgend jaar weer naar België komt", zegt bondsvoorzitter Tom Van Damme. "We hoeven niet weg te steken dat wij het belangrijkste veldritland zijn. Ik vind dat het onze plicht is om om de 4 à 5 jaar een WK te organiseren."

"Er komt een massa volk af op zo'n evenement en de kijkcijfers zijn prachtig. Er zijn nu 24 deelnemende landen, misschien kan dat naar volgend jaar toe nog uitgebouwd worden."



En in België is er volgend jaar meer dan enkel het WK veldrijden. "2021 moet een superjaar worden voor het Belgische wielrennen. Zowel het WK veldrijden als het WK op de weg vinden plaats in België", zegt Van Damme.



"Ik ben er zeker van dat we niet alleen organisatorisch, maar ook sportief zullen scoren. We zullen in het veld en op de weg zeker medailles binnenhalen."

"Op het WK op de weg (met aankomst in Leuven) zullen de renners enkele kasseistroken en Vlaamse heuvels voor de wielen geschoven krijgen. De Belgen zullen daar zeker meespelen voor de prijzen."