Verdonschot: "In België groeien we met procentjes en niet met 20 procent"

Ellen Van Loy (39) 8e op 2'46", Laura Verdonschot (23) 9e op 2'52" en Sanne Cant (29) slechts 12e op 3'32": het zijn geen resultaten om mee thuis te komen. "Ik heb er het beste uitgehaald", reageert Laura Verdonschot. "Ik moet hier tevreden mee zijn."

De Nederlandse vrouwen waren gisteren ongenaakbaar. "Ze rijden supersnel. Ik ben niet de enige die hen niet kan volgen. Alleen de Nederlandse dames kunnen dat tempo aan. We moeten eens in ons haar krabben en we moeten ons afvragen wat we moeten doen om dat goed te maken. Dat zal dit jaar niet meer lukken."

"Of ik een verklaring heb voor dat grote verschil? Neen. Je vraagt het je soms af, want de voorbije jaren stond Alvarado op mijn niveau en het verschil is nu immens. Hopelijk kan ik die stap nog maken. Het zal alleen langer duren. Ik ben benieuwd hoelang dit bij hen duurt. Ze rijden echt heel snel. De vraag is of ze dat hun hele carrière kunnen volhouden."

"Alvarado heeft immense stappen gezet. Technisch is ze hoogbegaafd. De stap die ze dit jaar gemaakt heeft, is heel groot. Dan vraag je je af wat je fout doet en wat je kunt doen om dat ook te doen. In België groeien we met procentjes en niet met 20 procent, bij manier van spreken. Het is vervelend om je daar mee te vergelijken en dat kun je dus beter niet doen."

Sanne Cant werd helemaal naar huis gereden. "Ik heb haar een schouderklopje gegeven", vertelt Laura Verdonschot. "Het ging echt niet, denk ik. Ik heb er wel medelijden mee, want ze wordt afgebroken alsof ze nog niets bewezen heeft dit jaar."

"De Nederlandse dames zijn heilig, de Belgen kunnen niets goed doen. Ik had het haar gegund. Dit seizoen moet ze snel vergeten en volgend jaar kan ze revanche nemen op het WK in Oostende."