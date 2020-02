"Veldrijden als demonstratiesport op Winterspelen 2026: dat is ons doel"

"Ik ben er zeker van dat de toppers naar de Wereldbeker zullen blijven komen. Het kan zijn dat ze hier en daar een wedstrijd overslaan, maar ik hoop toch van niet. We hebben geprobeerd om een goeie kalender te maken en dat is gelukt, vind ik."

"Ten tweede: het hoge prijzengeld in de Wereldbeker is interessant voor de middenmoters. Dat geld kunnen ze in geen enkele andere cross verdienen."

Van den Abeele: "Dat is een moeilijke vraag. Maar kijk: je moet vertrouwen hebben in het concept-Wereldbeker, waar nog altijd de meeste UCI-punten te verdienen zijn."

Eén van de grote vragen is of de absolute toppers staan te springen om 14 veldritten in de Wereldbeker af te werken. In de WB vangen ze immers geen euro startgeld, er valt alleen prijzengeld te verdienen.

"Deze formule is nieuw, mensen zijn soms bang van verandering. Als je iets wijzigt, zijn er sowieso altijd pro's en contra's. Kritiek is er altijd. Maar iedereen behoudt zijn plaats op de kalender", zegt Van den Abeele aan Sporza.

De voorbije weken en maanden stond de veldritwereld in rep en roer, want op een grote hervorming van de Wereldbeker zat niet iedereen te wachten. Nu de nieuwe formule gisteren bekendgemaakt is , weet iedereen waar hij aan toe is.

Deze formule is nieuw, mensen zijn soms bang van verandering. Als je iets wijzigt, zijn er sowieso altijd pro's en contra's. Kritiek is er altijd. Maar iedereen behoudt zijn plaats op de kalender.

"UCI en IOC praten over olympische erkenning"

Naast de 7 Belgische WB-crossen zijn er 7 in andere landen. Met Waterloo blijft er echter nog maar één Amerikaanse over, daar waar de Amerikanen er tot nu toe 2 hadden, met ook nog Iowa. Maakt zo 1 cross de investering nog waard om naar de States te vliegen?

Van den Abeele: "Dat is een keuze die gemaakt is in samenspraak met Flanders Classics. Tot dit jaar waren er twee Amerikaanse weekends, in de toekomst zal er inderdaad nog maar eentje zijn."

"Maar je kunt het ook anders bekijken, want nu kunnen de ploegen en hun renners laat vertrekken en snel terugkeren. De hotelkosten en interne verplaatsingen die ze tot nu toe hadden, zullen voortaan een stuk lager liggen. We wilden absoluut een manche houden in de VS. We wilden niet ineens van 2 naar 0 Amerikaanse manches gaan."

Zou het veldrijden niet meer gebaat zijn met een olympische erkenning? Zou de sport niet pas echt groeien op wereldvlak als de sport op de kalender van de Olympische Spelen zou verschijnen?

Van den Abeele: "De voorzitter van de UCI en die van het IOC zijn daarover aan het praten."

"IJs en sneeuw zijn de facto nodig om de sport te laten toetreden tot het olympische winterprogramma, dat weten we. De nieuwe Wereldbeker-manche in het Zwitserse Villars is in die optiek een testcase, in de Alpen op 1.300 meter hoogte."

"Als demonstratiesport toetreden op de Olympische Winterspelen van Italië 2026: dat zou een mooi ojectief zijn. Daar proberen we naartoe te werken."