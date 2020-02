Onfortuinlijke Thoelen krijgt pas maandag duidelijkheid over knieblessure

De partij van Yannick Thoelen tegen zijn ex-club zat er heel snel op. Al in de openingsminuut blesseerde hij zich. Hij verdraaide zijn knie in een poging om een vroeg doelpunt te verhinderen. Thoelen werd op een draagbaar afgevoerd en het was zo meteen duidelijk dat de schade groot was.

Wat er precies aan de hand is, weten we nog niet. "Hij zal maandag voor onderzoek naar het ziekenhuis gaan", laat KV Mechelen weten. "Eerst moet het vocht een beetje wegtrekken", zei trainer Vrancken ook nog op zijn persconferentie.