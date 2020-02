Seppe Smits en Loranne Smans eindigen in top 10 op WB slopestyle in VS

Seppe Smits had tot nog toe geen goed seizoen, maar in de Verenigde Staten toonde de Belgische veteraan dat hij nog niet afgeschreven mag worden. Hij plaatste zich voor de finale van de WB-manche in Mammoth Mountain en in die finale gleed en sprong hij naar plaats 6. De overwinning was voor de Amerikaan Henricksen.

Vorige week viel Loranne Smans net naast het podium in Italië, maar dat kon ze in de VS niet herhalen. Smans plaatste zich wel opnieuw voor de finale en eindigde als 7e. In de eerste run kwam ze niet uit met haar jumps en in de tweede run verloor ze te veel punten op een van de sprongen om meer te mogen ambiëren.