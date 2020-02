Cant na teleurstellend WK: "Ook ik had dit resultaat niet verwacht"

Cant: "Morgen gaat de zon weer op"

Met een 12e plek presteerde Sanne Cant ver onder de verwachtingen. Voordat ze de pers te woord stond, moest ze eerst haar ontgoocheling verbijten.

"Ook ik had dit resultaat niet verwacht", vertelde Cant. "Deze week had ik nog het goede gevoel te pakken. Ik dacht ik op schema zat, ik was er klaar voor. Al wist ik ook wel dat ik vandaag een superdag nodig zou hebben om mee te doen. Dat gebeurde niet."

"Mijn start was al echt slecht en de eerste halve ronde voelde ik me nog vrij goed. Dus ik hoopte dat ik nog zou kunnen opschuiven", doet Cant haar wedstrijdverhaal.

"Maar ik schoof naar achteren in plaats van naar voren. Ik kwam er niet meer door en na één ronde werd het mij al duidelijk dat het niet in orde zou komen."

"Dit was al een kut-seizoen en ik heb er een kut-WK aan toegevoegd. Het is wat het is. Ik kan dit niet veranderen, maar ik was niet naar hier gekomen om 12e te worden."

Maar Cant relativeerde haar prestatie ook. "Helaas, dat is het leven en daar is niets aan te doen. Morgen gaat de zon weer op."