Cameraman in nood McEwen ziet Lippert 1e WorldTour-race bij vrouwen winnen

Regen en wind in Australië, het is eens iets anders dan de verzengende hitte. Maar daardoor konden de helikopters de lucht niet in tijdens de Cadel Evans Great Ocean Road Race.



Robbie McEwen speelde redder in nood en kroop achteraan een motorfiets. De gewezen topsprinter filmde de wedstrijd met zijn iPhone. Met behulp van Skype geraakte zijn beeldmateriaal in de live uitzending. Anders waren er geen beelden.

In de regen vormden 5 rensters de vlucht van de dag. De Belgische formatie Doltcini-Van Eyck had een pion mee voorin met de Nederlandse Minke Bakker.

Het peloton slokte de vroege vogels tijdig op. Toen Liane Lippert op 6 km van de streep doortrok op een hellend stuk, had niemand een antwoord in huis.

De 22-jarige Duitse hield haar inspanning vol tot aan de finish. De Costa Ricaanse Arlenis Sierra (2e) en thuisrijdster Amanda Spratt (3e) mochten mee op het podium.

Mieke Docx (Doltcini-Van Eyck) was onze eerste landgenote, op de 31e plaats. Haar ploeggenote Justine Vromanne eindigde 44e.