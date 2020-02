Kregen de Nederlandse vrouwen spreekverbod? "Onzin", zegt Gerben de Knegt

De Knegt: "Ze wilden zelf liever niet spreken"

"Ik vraag me trouwens af wat de pers nog altijd allemaal moet vragen aan de rensters na een verkenning. Het parcours was maar een beetje veranderd."

Gisteren gaf geen enkele Nederlandse veldrijdster een interview na de verkenning. Volgens Richard Groenendaal had de Nederlandse bond de rensters dat opgelegd. Ze zouden voortdurend de vraag krijgen of ze als ploeg zouden rijden (in tegenstelling tot vorig jaar). Maar dat spreekt bondscoach Gerben de Knegt tegen. "De vrouwen hebben zelf beslist om niet te spreken. Ik had hen gevraagd of ze vragen wilden beantwoorden van de pers. En ze zeiden: "Liever niet.""

"Onze tactiek is lichtjes veranderd"

Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand en Yara Kastelijn zijn de 4 troeven waarmee Nederland kan spelen.

"Met 4 kopvrouwen is het heel lastig om de juiste tactiek te verzinnen. Ze willen allemaal winnen. Op voorhand zeggen dat je iemand zal opofferen voor een ander, is lastig", zegt de Knegt.



Maar De Knegt heeft wel een tactische wijziging doorgevoerd. "Andere jaren zeiden we vooraf dat we de eerste wedstrijdhelft zouden afwachten om te zien wie de beste is. Nu is die tactiek lichtjes veranderd en hopelijk zien we dat ook in de wedstrijd."



Staan de 4 Nederlandse kopvrouwen op dezelfde hoogte? "Worst, Alvarado en Brand staan op gelijke hoogte. Kastelijn zet ik net iets lager dan zij. Ze lijkt iets over haar top heen. Maar dit is wel een parcours voor haar."