Het dagboek van Michel Wuyts: "Een absurde vraag of het nog goed komt met Sanne Cant"

"Heerlijk!", zegt Michel Wuyts spontaan als we hem vragen naar zijn gevoel over deze dag. "Die snelle opeenvolging van de 3 crossen vind ik geweldig. Er is niet te veel tijd om je aandacht te verliezen of om je vol te proppen met voedingsmiddelen die er niet toe doen. Als je 3 keer gebald voor de dag kunt komen, dan is dat plezant."

"7 op 9 voor de Nederlanders? Dat was te verwachten. De vrouwen steken er sowieso al het hele seizoen bovenuit. Ik vind het belangrijk dat de logica wordt doorgetrokken. Het is een voortzetting van wat ik tijdens het seizoen al heb vastgesteld. Daar heb ik geen enkel probleem mee."



Komt het nog goed met Sanne Cant? "Dat is een absurde vraag. Ik begrijp ze wel, maar Sanne Cant is nog altijd maar 29 jaar. Ze heeft nog een stuk carrière voor zich. Als een seizoen slecht van start gaat, dan trekt zich dat meestal door in de maanden nadien."

"Er is niks dat met zekerheid zegt dat het volgend seizoen ook weer zo zal zijn. Katie Compton is 40, Katerina Nash is 42. Als Cant die voorbeelden volgt, kan ze zeker nog 13 jaar crossen. Maar zo evident als ze vroeger won, zal het niet meer worden."