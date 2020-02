Greg Van Avermaet: "Trentin beter leren kennen in Ronde van Valencia"

Het is al het vierde jaar op een rij dat Greg Van Avermaet zijn seizoen opent in de Ronde van Valencia. "Daar is de koers ideaal voor. Ik ken de regio en de wegen goed en we waren hier al eerder ter plaatse met de ploeg voor een trainingskamp. Vorig jaar kon ik hier een etappe winnen en dan is het altijd leuk om terug te keren."

Dit jaar een rit winnen zal niet zo makkelijk zijn. "De etappes zijn dit jaar niet echt in mijn voordeel. Er zijn enkele sprintritten en één heel lastige etappe. Maar we gaan er toch voor. Het voornaamste doel blijft wel om de vorm te testen na een lange winter."

Met Trentin erbij is Van Avermaet niet de enige kopman van CCC. "De groep voor de klassiekers kent elkaar intussen heel goed. Enkel Matteo Trentin kwam erbij, een uitstekende renner die onze ploeg veel kan bijbrengen. In Valencia kunnen we elkaar beter leren kennen en zien hoe we het seizoen samen gaan aanpakken."