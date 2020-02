Fans van KV Mechelen jennen Gent met bekertifo, maar wie het laatst lacht...

KV Mechelen verraste vorig seizoen Gent in de bekerfinale, een enorme ontgoocheling voor Gent en een grote triomf voor Malinwa. Met een grote tifo "Bekerwinnaars" wilden de supporters van KV Mechelen de Gentse fans nog eens herinneren aan die dag.

Opvallend was ook dat Michael Verrips, de Mechelse doelman in die bekerfinale, niet op de tifo stond. Het is te zeggen, zijn lichaam wel maar zijn hoofd was vervangen door een rattenkop. Verrips is niet meer geliefd in Mechelen nadat hij het afgelopen zomer hard speelde om een transfer af te dwingen naar Sheffield United.

Uiteindelijk haalden de supporters van Gent wel hun gram tijdens de wedstrijd. Hun helden wonnen met 0-3 dankzij doelpunten van Bezoes, David en Niangbo.