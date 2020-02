Dan toch hoop voor de Belgen? "Dit is een Van Aert-parcours"

"Echt technisch is het voorlopig helemaal niet", zei Paul Herygers terwijl hij Shirin van Anrooij naar de zege zag stomen in Dübendorf. "Het is alleen maar duwen, duwen en nog eens duwen."

Michel Wuyts beaamt: "Het is eigenlijk een Van Aert-parcours. Ik zag hem hier gisteren met de glimlach rondrijden."

"Zoals het er nu bij ligt?", pikt Herygers weer in. "Het gaat allemaal Van Aert zijn. En dan mag het nog regenen. Dat is het beste wat hem dit veldritseizoen zal overkomen. Beter dan Antwerpen of eender wat."