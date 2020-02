Debuteert Saelemaekers straks al voor Milan? "Dit is een mythische club"

Saelemaekers wordt bij Milan ploegmaat van Zlatan Ibrahimovic en dat is iets waar hij naar uit kijkt. "Elke speler zou geïnspireerd moeten zijn door zijn mentaliteit en zijn zin om elke week te winnen. Ik haal veel inspiratie uit hem", zegt onze jonge landgenoot over de Zweedse aanvaller. Ibrahimovic is wel geveld door een griepje en speelt zondag niet tegen Hellas Verona.