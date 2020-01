Van Aert op z'n best: "1e keer dit seizoen normale crossweek gehad"

Vanochtend vroeg gaven de eliterenners hun persconferentie in Dübendorf, maar Extra Time Cross haalde Wout van Aert gisteren al voor de camera. "Ik ga er wel van uit dat ik zondag op mijn best zal zijn", vertelde de drievoudige wereldkampioen.

Voor Van Aert is het een atypische crosswinter. Door zijn zware val en dito blessure in de Tour dook hij pas eind december - en aftastend - het veld in. Winnen deed hij tot nu nog niet, maar hij speelde wel mee vooraan zijn rol. Vorige week was de Jumbo-Visma-man ziek, maar dat zit niet meer in zijn kleren: "Vorig weekend ging het al goed en ik heb geen terugslag gehad. Het is gelukkig bij 3 mindere dagen gebleven." Van Aert liep de ziekte op op het vliegtuig. "Gisteren vloog ik ook. Dat is altijd gevaarlijk, maar deze reis verliep iets vlotter en ik was ook minder moe toen ik aan de reis begon. Vorige week had ik een week hard getraind en was het niet ideaal om 2 dagen onderweg te zijn." De Spaanse storm Gloria gooide toen roet in het eten.

"Ik denk dat het parcours mij wel ligt"

Van Aert kreeg het parcours gisteren al even onder de ogen, maar rijden deed hij er nog niet op. "De bondscoach zegt dat het zwaar loopt, maar voor de rest is er niet heel veel bijzonder over te vertellen. Ik heb het filmpje van het parcours bestudeerd en er zit toch af en toe een technische passage in. Maar ik denk dat vooral de ondergrond niet te onderschatten is." Gisteren regende het al heel hard in Dübendorf en dat wordt de komende uren en dagen ook verwacht. Die ondergrond zal dan heel bepalend zijn en de mannen met de grote motor worden verwacht, dus ook Van Aert: "Ik heb dat altijd gehad en zeker dit seizoen moet ik het niet van mijn explosiviteit hebben. De kracht is wel aanwezig, maar op de snelle rondjes heb ik het lastig na de bochten. Als ik het parcours bestudeer, zal het vooral op lange stroken beslist worden. Ik denk dus dat het mij wel ligt. Maar ik zal een beter beeld hebben, als ik erover gereden heb." Trainen deed Van Aert gisteren nog niet, maar wat dan wel? "Ik ben 2 uurtjes gaan losrijden met Quinten Hermans. Ieder heeft zijn ding gedaan. Dat is voor iedereen anders. Sommigen nemen een volledige rustdag bij een reis." (lees voort onder foto)

Van Aert als bindmiddel: "Kan steuntje zijn voor de Belgische favorieten"

Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet Van Aert als bindmiddel in de selectie. Kan hij zich in die rol vinden? "Zeker en vast. Ik heb natuurlijk al de ervaring van 3 keer wereldkampioen te zijn, dat is toch anders als je dat niet gedaan hebt. De favorieten die we dit jaar bij de Belgen hebben, kunnen daar misschien een extra steuntje van gebruiken." "Het zal sowieso een moeilijke strijd worden, maar ik vind dat we ons op voorhand niet gewonnen moeten geven." Ziet Van Aert dit WK nog als een onderdeel van zijn revalidatie na zijn fysieke onheil? "Ik ben hier om een heel goeie koers te rijden en ik hoop stiekem op een mooi resultaat. Zondag ga ik gewoon alles geven en ben ik niet bezig met de revalidatie. Maar dit WK past ook wel in het programma richting voorjaar. Dat was wel een voorwaarde om dit crossseizoen aan te vatten. En voor mezelf is het ook heel leuk. Ik vind het het leukste wat er is. Ik ben heel blij dat ik deze winter nog in het veld ben geweest." Van Aert programmeerde zijn crossen heel schematisch. Het WK was daarbij de piek. "In het begin heb ik tussen de crossen nog heel veel getraind, omdat ik een grote achterstand had. Ik kon me niet permitteren van telkens een week te rusten. We planden toen al om dat met het WK wel een keer te doen en te proberen fris aan de start te staan. Vorige week lukte dat nog niet door die ziekte. Nu heb ik wel een normale week van een crosser gehad. Ik ga er wel van uit dat ik zondag op mijn best zal zijn."

Mathieu van der Poel en Tim Merlier

Dé topfavoriet is Mathieu van der Poel. "Een maand geleden zei ik dat ik nog geen superieure Van der Poel had gezien. Maar sinds de kerstperiode wordt hij sterker en sterker. Op een parcours als Hoogerheide afgelopen weekend iemand zomaar uit het wiel rijden, zeker zoals het er nu bij lag, was indrukwekkend. Ik denk dat we met de beste Mathieu van der Poel te kampen zullen hebben." Vader Van der Poel laat ook de naam Tim Merlier vallen. Van Aert, vriend van Merlier, is niet verrast: "Tim kan zeker een outsider zijn. Het parcours is hem ook heel goed gezind. Hij heeft ook enorme stappen gezet op de weg en dat levert hem veel op op de rechte stukken. Ik denk dat Tim dit seizoen al genoeg bewezen heeft dat hij podiumkandidaat is." En kan hij zelf wereldkampioen worden? "Dat kan altijd, maar de kans is nog nooit zo klein geweest. Ik houd er niet echt rekening mee. Dat zou een verrassing zijn voor iedereen. Normaal word je wereldkampioen als je een perfecte aanloop hebt gehad. Daarom heb je nog niet veel crossen gewonnen, maar je moet de week ervoor laten zien dat je er dicht tegen aanleunt. En dat is nog niet het geval geweest. Er is maar 1 ding zeker: als het gebeurt, zal er heel veel misgelopen zijn bij de andere jongens."

Wout van Aert in Extra Time Cross: